Фестиваль "Сладкий город" предложили организовать в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Сладкий город" предложили организовать предприниматели в Тобольске. Идею озвучили в ходе стратегической сессии "Капитаны бизнеса. Развитие территорий", которая состоялась 30 октября.

"Сладкий город" предлагается как проект фестиваля, который соберет вокруг себя кондитеров России. Мы можем провести мероприятие, которое будет иметь и туристическую составляющую, и профессиональную", — поделился глава Тобольска Петр Вагин с корреспондентами телеканала "Тобольское время".

Отметим, участие в стратегической сессии приняли более 100 бизнесменов, молодежных лидеров и представителей муниципальных образований региона. В командах под руководством успешных предпринимателей они генерировали идеи по улучшению бизнеса, городской инфраструктуры, в частности, по проведению фестивалей и других событий. За час получились десятки идей. Некоторые проекты взяли на рассмотрение — "Сибуровские цветы", "Сладкий город".

Инна Пахомова