Тобольские ученые используют для мониторинга северных оленей автономные фотоловушки

| Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН

Опыт применения фотоловушек для мониторинга популяции сибирского лесного подвида северного оленя в Тюменской области представил научный сотрудник Лаборатории биоразнообразия и экологии наземных организмов Тобольской комплексной научной станции Уро РАН Владимир Капитонов на Всероссийской конференции для молодых ученых "Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды Севера: исследования, инновации, перспективы" в Петрозаводске.

В основу его доклада легли материалы, полученные в ходе реализации совместного с компанией ООО "РН-Уватнефтегаз" проекта по изучению и сохранению лесного северного оленя на территории региона, сообщает Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Владимир Капитонов отметил, что использование фотоловушек SEELOCK S308 позволило получить ценные сведения об относительной численности и структуре локальной популяции редкого подвида на южном пределе распространения.

"Полученные в ходе фотомониторинговых работ материалы могут послужить основой для разработки научно обоснованной стратегии сохранения лесного северного оленя – живого символа сибирской тайги", - подчеркнул тобольский учёный.

Всего в конференции принимают участие более 130 учёных из России, Беларуси, Казахстана. В течение трёх дней опытные учёные и молодые исследователи в Карельском научном центре РАН занимались обсуждением вопросов, связанных с адаптацией наземных и водных животных, растений и человека к различным факторам среды, разнообразием и динамикой экосистем, а также проблем рационального природопользования на Севере и биотехнологиями.