Павел Перевалов проверил реализацию плана по повышению надежности электроснабжения в Тюменском районе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Большая часть мероприятий плана по повышению надежности электроснабжения жителей Тюменского района уже выполнена. Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

1 ноября вместе с генеральным директором "Россети Тюмень" Еленой Баклановой он осмотрел объекты, которые были построены и реконструированы.

"Работа проведена грандиозная. Помимо мероприятий регионального плана, который предусматривает увеличение трансформаторной мощности высоковольтных питающих центров и обновление опорной сети 10 кВ, мы реализовали серьезный объем работ по реконструкции объектов распределительной сети, эффект от которых смогут оценить более 130 тысяч жителей", — рассказала Бакланова.

Напомним, в декабре 2023 года по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора был разработан и утвержден план технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области. В документе — более 50 мероприятий.

Как передает информационный центр правительства Тюменской области, в рамках программы комплексной реконструкции распределительных сетей в Тюменском районе в 2024 году установлено 105 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Электроустановки мощностью 250 кВА заменены на трансформаторы номиналом 400 кВА и 630 кВА. Мощность трансформаторных подстанций выросла от 1,5 до 2,5 раз. Также были обновлены 18 линий электропередачи классом напряжения 10 кВ. В 2024 году смонтировали 85 тыс. 846 м СИП с повышенной износостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Увеличены сечение провода с 35 мм² до 120 мм² и пропускная способность воздушных линий.

Видео информационного центра правительства Тюменской области