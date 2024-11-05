Для тюменских предпринимателей проведут единый день консультаций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый день консультаций на тему "Имущество для бизнеса. Инвестиционный потенциал муниципалитетов" пройдет в молодёжном социально-деловом центре Ялуторовска 12 ноября. Организатором и модератором выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

В пленарной части примут участие представители регионального департамента имущественных отношений, главы муниципальных образований, представители бизнес-сообщества.

Участники узнают о том, что такое имущественная поддержка, какие бывают льготы, условия выкупа имущества, где найти информацию об имуществе, как его получить. Также обсудят инвестиционный потенциал муниципальных образований, сообщает администрация Тюменского района.

Во второй части события в режиме одного окна представители бизнеса смогут задать интересующие вопросы специалистам федеральных и региональных органов власти, органов контроля. На встрече будут МЧС, Роспотребнадзор, прокуратура региона, налоговая служба, социальный фонд и другие

Начало в 10 часов. Регистрация доступна по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+