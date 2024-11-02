Для тюменских предпринимательниц проведут серию семинаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия семинаров, на которых женщины-предприниматели смогут развить лидерские качества и усилить свое дело, стартует в Тюмени 8 ноября. Первая встреча пройдет в зале нетворкинга в Центре "Мой бизнес".

В формате деловых игр участницам помогут освоить навыки, которые важны для развития бизнеса: эффективно общаться с командой и партнерами; создавать личный бренд, который вызывает доверие и симпатию; заряжать команду мотивацией и вдохновлять на результат; справляться с хаосом и многозадачностью, не выпадая из жизни и другое.

Для участия необходима регистрация. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"