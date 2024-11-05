ФК "Тюмень" сыграет с лидером чемпионата России

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

С лидером чемпионата России, командой "Краснодар", футболисты Тюмени сыграют на домашнем поле в конце ноября.

В составе будущих соперников - 13 футболистов, имеющих опыт выступления за национальные сборные своих стран: Уругвая, Колумбии, Кабо-Верде, Анголы, Армении и России.

Также у "Краснодара" тюменцы арендовали в нынешнем сезоне Данила Карпова и Михаила Сухорученко. Воспитанником южан является Максим Храмцов. Родился в Краснодаре Ислам Мокаев. Также за сибиряков играет бывший вратарь южан Станислав Крицюк.