Ключевым драйвером развития сельскохозяйственной отрасли в Тюменской области остаются кадры

| Фото: тг-канал ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко | Фото: тг-канал ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко

Стратегию развития агропромышленного комплекса региона обсудили на форуме "ИННОТЕХ АПК". Представители органов власти, руководители агропредприятий обсудили актуальные вопросы экономики цифровизацию производственных процессов в аграрном секторе, инновационные методы и инструменты в животноводстве, растениеводстве, переработке продукции.

Об этом в своем Тelegram-канале написала ректор аграрного университета Елена Бойко.

"Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов подвел промежуточные итоги сельскохозяйственного сезона и отметил, что ключевым драйвером развития отрасли были и остаются кадры. ГАУ Северного Зауралья в этом вопросе играет не последнюю роль: готовить будущих специалистов для АПК мы начинаем со школьной скамьи на базе агротехнологических классов", - отметила она.

Практика вуза высоко оценена Министерством сельского хозяйства РФ и рекомендована для тиражирования в других субъектах. В настоящее время совместно с региональным департаментом АПК университет работает над ее совершенствованием. По мнению Елены Бойко, их задача - организовать бесшовное обучение, сделать так, чтобы образовательная и карьерная траектория будущих специалистов строилась еще в школе и вела к гарантированному трудоустройству на предприятия реального сектора экономики.