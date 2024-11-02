Пожар в жилом доме и бане ликвидировали на ул. Станиславского в Тюмени

Сообщение о пожаре в жилом доме и бане на ул. Станиславского в Тюмени поступило на пульт дежурного в районе 17 часов 2 ноября.

Огнеборцы оперативно прибыли на место. В тушении участвовали 18 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, было задействовано пять единиц техники.

Специалистам удалось не допустить распространения пожара на соседние строения, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.