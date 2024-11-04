Тюменцам рассказали, где искать информацию об актировке для школьников

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

На официальном сайте и в пабликах в соцсетях администрации Тюмени будут публиковать информацию об актировке для школьников в случае непогоды. Для первой смены объявления появятся после 6 часов, для второй - после 10 часов.

При принятии решения об актировке специалисты учитывают много факторов, в первую очередь - скорость ветра. При ветреной погоде (более 2 метров в секунду) школьники 1-4 классов останутся дома при минус 25 градусах и ниже, 5-9 классов – при минус 30 градусах, 10-11 классов – при минус 35 градусах. Если ветра нет, температурный порог для актировки снизится до минус 30, 35 и 40 градусов соответственно по классам.

Важно помнить, что актированный день – не выходной. Занятия могут проходить дистанционно, также ученикам могут дать домашнюю работу. Если официально актировка не объявлена, но родители считают погоду неподходящей для занятий, они вправе оставить ребенка дома. Однако в этом случае им необходимо заранее предупредить классного руководителя, напоминает Вслух.ру.