Тюменский психолог рассказала, почему подросткам нужны кумиры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Появление у подростков кумиров - людей, которым хочется подражать, - одна из особенностей переходного возраста. Однако иногда чрезмерная увлеченность музыкантом, блогером, актером может быть опасной для ребенка. Как распознать тревожные звоночки, рассказала АиФ детский психолог Кристина Ефимова.

Первый из них — зацикленность. В этом случае все, что не касается любимого героя, уходит на второй план: учеба, хобби, общение с друзьями и родными. Второй "красный флаг" - чрезмерное состояние эйфории, когда при виде кумира человек может потерять сознание.

Еще один синдром — подражание, вплоть до преследования кумира. В таком случае фанаты стремятся имитировать стиль, манеру общения своего героя. Иногда это доходит до преследования.

"Особенно это распространено у девочек-подростков. Они находят кумиров в социальных сетях, выслеживают на улицах и угрожают убить себя, если тот не согласиться с ними встречаться", — пояснила Кристина Ефимова.

В целом, по ее словам, искать кумиров для молодежи в период сепарации от родителей - нормальное явление, подчеркнула специалист. В это время папа и мама перестают быть для ребенка ролевыми моделями. Родителям важно поддержать ребенка, можно вместе смотреть фильмы или слушать музыку любимых исполнителей. Но на тревожные звоночки обязательно обращать внимание, а при их появлении - обратиться к психологу.

"Если оставить детей наедине с их эмансипацией, это может плохо отразиться на их поведении. Будьте умнее, станьте для ребенка другом — проявляйте интерес к его увлечениям. Учите подростков познавать людей через их творчество, не нарушая при этом личные границы", - заключила Кристина Ефимова.