Тюменцы бесплатно сдают старые автошины на парковке ТЦ "Кристалл"

| Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

Площадка приема отработанных автомобильных шин около ТЦ "Кристалл" пользуется популярностью у тюменцев, отметил глава города Максим Афанасьев.

"Сейчас, когда сезон "переобувания" подходит к концу, у многих возникает вопрос, куда деть старые шины. Наша цель — сделать так, чтобы в городе не появлялись многочисленные свалки, а шины не оказывались в лесах, на пустырях и возле мусорных контейнеров. Именно для этого и была создана эта площадка. Как видите, она пользуется большой популярностью", - написал он в своих соцсетях.

Пункт работает до 12 ноября. Сдать шины здесь можно бесплатно, напомнил глава Тюмени.