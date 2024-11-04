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Тюменцы бесплатно сдают старые автошины на парковке ТЦ "Кристалл"

Общество, 11:46 04 ноября 2024

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

Площадка приема отработанных автомобильных шин около ТЦ "Кристалл" пользуется популярностью у тюменцев, отметил глава города Максим Афанасьев.

"Сейчас, когда сезон "переобувания" подходит к концу, у многих возникает вопрос, куда деть старые шины. Наша цель — сделать так, чтобы в городе не появлялись многочисленные свалки, а шины не оказывались в лесах, на пустырях и возле мусорных контейнеров. Именно для этого и была создана эта площадка. Как видите, она пользуется большой популярностью", - написал он в своих соцсетях.

Пункт работает до 12 ноября. Сдать шины здесь можно бесплатно, напомнил глава Тюмени.

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# Максим Афанасьев , шины

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