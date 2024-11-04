Тюменские специалисты развеяли миф о невозможности худеть во сне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Избавиться от лишнего веса во сне - реально, считает тюменский диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева.

Организм работает и во время бодрствования, и во сне. Ночью повышается активность процессов в печени, продолжается метаболизм. Если у человека мышечная масса в тонусе, мало жировой ткани, скорость метаболизма высока - то и во сне он будет тратить больше энергии.

Желающим похудеть Елена Дороднева советует соблюдать режим дня и питания: спать нужно не менее 7-8 часов, ложиться не позже полуночи, а еще лучше - до 23 часов. Принимать пищу рекомендуется не реже трех раз в день, включая белковый ужин. Последний прием пищи должен быть не позже трех часов до сна. Перед тем, как лечь в постель, врач не рекомендует не пить много жидкости и употреблять углеводы. За час до сна можно выпить кефир или молоко. Такой подход обусловлен тем, что иначе желудочно-кишечному тракту придется работать вместо того, чтобы отдыхать, и сон будет нарушен.

Эти же рекомендации поддерживает профессиональный тренер Ольга Дерендеева. "Чтобы сохранять мышечную массу, организм тратит калории и во сне. Следовательно, чем больше мышц, тем больше расход энергии на них требуется. Включайте в работу крупные группы мышц: спина, бедра, ягодицы, грудь. Тогда организм будет тратить калории на их восстановление даже ночью", - советует она.

Для этого необходимо выполнять 1-3 силовые тренировки в неделю. Также улучшит процессы и "разгонит" кровь вечерний контрастный душ и лимфодренажный массаж, пишет издание "Тюменская область сегодня".