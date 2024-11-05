До 9 градусов мороза и сильный ветер ожидаются в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От ноля до минус 9 градусов прогнозируют синоптики в Тюменской области с 5 по 10 ноября. По данным центра Фобос, в эти дни местами пройдет небольшой снег, подует порывистый северный ветер.

В Тюмени днем 5 ноября ожидается переменная облачность, днем от ноля до минус 2 градусов, ночью – до минус 4. Ветер юго-западный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.

6 ноября в течение суток на фоне пониженного давления синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем от 2 до 4 градусов мороза, ветер северо-восточный, с порывами до 15 метров в секунду.

Небольшой снег возможен и 7 ноября. Ночью и днем температура воздуха составит от 3 до 5 градусов мороза. Ветер северо-западный, сильный, с порывами до 13 метров в секунду.

8 ноября при переменной облачности дневная температура воздуха составит минус 5, ночная – минус 8 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

До 2 градусов мороза днем, и до минус 8 ночью ожидается в пятницу, 9 ноября. Синоптики не исключают вероятности небольшого снега. Ветер западный, 7 метров в секунду.

В выходные, 10 и 11 ноября, на фоне пониженного атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, туман. В субботу днем синоптики прогнозируют минус 2, в воскресенье – минус 7 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов.

Любовь Голышева