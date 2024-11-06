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Тюменцам предлагают пройти бесплатный курс по материальной устойчивости семьи

Общество, 08:41 06 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный курс "Семьялогия" запустили Минэкономразвития России и онлайн-платформа "Нетологи". Участники могут получить ответы на разные вопросы, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

"Эксперты готовы дать рекомендации по темам: как обеспечить устойчивость семьи в материальном мире, как спланировать бюджет, зачем и куда инвестировать, как выстраивать семейные отношения с предпринимателем. Также на курсе расскажут, какая поддержка доступна семьям от государства. А за выполнение практических заданий можно получить подарки от партнёров проекта", - рассказали в центре.

Проект приурочен к Году семьи в России.

Подробности по ссылке.

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# Год семьи , Мой бизнес

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