Тюменцам предлагают пройти бесплатный курс по материальной устойчивости семьи
Общество, 08:41 06 ноября 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Бесплатный курс "Семьялогия" запустили Минэкономразвития России и онлайн-платформа "Нетологи". Участники могут получить ответы на разные вопросы, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.
"Эксперты готовы дать рекомендации по темам: как обеспечить устойчивость семьи в материальном мире, как спланировать бюджет, зачем и куда инвестировать, как выстраивать семейные отношения с предпринимателем. Также на курсе расскажут, какая поддержка доступна семьям от государства. А за выполнение практических заданий можно получить подарки от партнёров проекта", - рассказали в центре.
Проект приурочен к Году семьи в России.
Подробности по ссылке.