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Медики скорой помогли 1 тыс. 169 тюменцам в выходные дни

Общество, 11:30 05 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 169 жителям областной столицы и Тюменского района помогли медики скорой в выходные дни, 3 и 4 ноября. В экстренной форме поступило 542 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 557 пациентов, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

За период с 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 590 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другие.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 73 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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