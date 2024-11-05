В России сокращать сроки обучения в школе не планируют

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сокращения сроков обучения в российских школах в ближайшем будущем не планируется. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который выступил на "Шоу со знанием" в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".

"На сегодняшний день такой вопрос не обсуждается, - подчеркнул он. – Я не исключаю, что в будущем могут быть разные варианты. Но на сегодняшний день у нас в школе 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется".

Сергей Кравцов представил на "Шоу со знанием" новый учебник по обществознанию для учащихся 9-х классов. Он создан авторским коллективом под руководством Владимира Мединского и в скором времени будет направлен на федеральную экспертизу. Кроме того, уже готова новая линейка государственных учебников по истории России, сообщается на сайте министерства просвещения России.

"В новом учебнике истории в центре внимания находится наша страна, наша Россия. У нас великая история, культура, традиции, о которых нужно обязательно говорить, и школьники должны об этом знать. Россия умеет за себя постоять, и каждый из нас – наследник поколений, которые воспитывали детей, трудились, не жалели жизни для защиты родной земли. Они передали нам в руки великую державу, и сегодня как никогда страна нуждается в грамотных, квалифицированных специалистах. Мы живем во время новых возможностей, и Россия и ее будущее в ваших руках", – отметил Сергей Кравцов.

Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" Российского общества "Знание" проходит с 4 по 6 ноября во всех федеральных округах Российской Федерации. Мероприятие охватило восемь городов.

В Москве площадкой марафона стал центральный выставочный зал "Манеж". Мероприятие прошло в рамках юбилейной, XX церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – ко Дню народного единства".