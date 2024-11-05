800 тюменских студентов приняли участие в тренингах по предпринимательским навыкам

ТюмГУ ТюмГУ

800 студентов ТюмГУ приняли участие в семи тренингах по предпринимательским навыкам за осенний семестр. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Встречи прошли в формате деловых игр по раскрытию аспектов технологического предпринимательства и формированию надпрофессиональных навыков.

"Тренинги функционируют как проактивное игровое пространство, где студенты получают первичное знакомство с технологическим предпринимательством, развивают эмпатию и креативное мышление, экспериментируют с бизнес-идеями и расширяют возможности для самоопределения. Мы планируем интегрировать в тренинги технологии искусственного интеллекта, значительно повышая скорость разработки и качество бизнес-идей", — отметил эксперт Офиса трансформации ТюмГУ Альберт Бранд.

Участники тренингов анализировали ключевые бизнес-компетенции, которые необходимы для успешной реализации технологических проектов и формирования профессиональной предпринимательской траектории. Мероприятия включали в себя модули по генерации идей, исследованию рынков и целевой аудитории, разработке минимально жизнеспособного продукта и созданию бизнес-моделей.

Особое внимание уделялось принципам работы в командах, актуальной в контексте глобального роста стартап-культуры.

Экспертами и тренерами выступили представители Тюменского государственного университета, Университета Иннополис, Уральского федерального университета и стартап-студии "Открытые инновации".