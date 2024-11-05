Тюменский аспирант стал победителем всероссийской конференции по биологии внутренних вод

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Сообщение "Видовое богатство, морфология и поведение хищных жгутиконосцев Provora разнотипных мест обитания" принесла победу аспиранту Института X-BIO Артёму Беляеву на VIII Всероссийской научной конференции молодых ученых "Биология внутренних вод. Перспективы и проблемы современной гидробиологии". Ранее Артём стал лауреатом престижного конкурса стипендий президента РФ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Дипломом за лучший стендовый доклад награжден студент-биолог Школы естественных наук Созонов Герман с постером "Морфология и филогения центрохелидных солнечников Centroplasthelida: Haptista".

Все победители, призеры конференции от ТюмГУ входят в состав лаборатории AquaBioSafe.

Руководитель стратегического проекта "Биобезопасный мир: эффективный ответ на существующие и новые биологические угрозы" программы развития "Приоритет-2030", первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков отметил, что молодые ученые лаборатории AquaBioSafe в очередной раз продемонстрировали передовой в стране уровень научных исследований. Среди аспирантов и магистрантов Института X-BIO - стипендиаты президента РФ, победители конкурса грантов президентской программы РНФ, участники российских и международных научных стажировок.

"Подготовка новых кадров на уровне магистратуры и аспирантуры в области биобезопасности с учётом глобальных вызовов – одна из ключевых задач стратегического проекта "Биобезопасный мир", – подчеркнул Толстиков.