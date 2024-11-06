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В Тюмени управленцы примут участие в соревнованиях по дартсу и силовой гимнастике

Спорт, 08:45 06 ноября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по дартсу и силовой гимнастике пройдут среди органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 9 ноября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Спартакиада традиционно проводится среди двух групп участников: 1 группа – отраслевые (функциональные) органы администрации Тюмени, 2 группа – муниципальные учреждения города.

Добавим, 23 ноября участники спартакиады встретятся на соревнованиях по волейболу.

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# дартс , местное самоуправление , силовая гимнастика , спартакиада

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