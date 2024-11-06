В Тюмени управленцы примут участие в соревнованиях по дартсу и силовой гимнастике
Спорт, 08:45 06 ноября 2024
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Соревнования по дартсу и силовой гимнастике пройдут среди органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 9 ноября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.
Спартакиада традиционно проводится среди двух групп участников: 1 группа – отраслевые (функциональные) органы администрации Тюмени, 2 группа – муниципальные учреждения города.
Добавим, 23 ноября участники спартакиады встретятся на соревнованиях по волейболу.