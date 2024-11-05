В Тобольске открыли центр подготовки к ГТО

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Центр подготовки населения к выполнению нормативов ГТО начал свою работу в Тобольске. Занятия будут проводиться в СК "Энтузиаст" под руководством профессионального тренера Рахата Косенко, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Добавим, тюменцы могут выполнить нормативы ГТО по плаванию индивидуально или организованными группами в рамках еженедельного проведения тестирования населения в бассейне спортивного комплекса "Гагаринский" каждую пятницу с 16 до 17 часов.