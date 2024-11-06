Книги с рассказами участников СВО презентуют в тюменской библиотеке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация книг Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" "Жизнь за други своя" и "Нет уз святее товарищества" состоится в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в Тюмени 7 ноября. Начало — в 12 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Эти книги – честные и точные рассказы о героических свершениях и военных буднях, долге и вере, фронтовом товариществе и солдатских сердцах, в которых главное место занимают дом, родители, дети, близкие.

Идея создания родилась после проведения первого форума ветеранов СВО. Его участники охотно делились друг с другом историями, случившимися в зоне спецоперации.

"Эти рассказы оказались настолько пронзительными и захватывающими, что было решено собрать их вместе и издать в виде сборника под редакцией Захара Прилепина. В итоге получилась правдивая, искренняя и воодушевляющая летопись судеб и подвигов, которые надолго останутся в сердцах миллионов жителей нашей страны", — рассказали в Центральной городской библиотеке.

На встрече с приветственным словом выступят заместитель руководителя по общественным проектам филиала Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по Тюменской области Анастасия Левинова, советник Верховного атамана Союза казаков России, член Общественной палаты Тюменской области Геннадий Зайцев, председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России Сергей Козлов.

Для гостей презентации прозвучат песни в исполнении музыкального дуэта Павла Андреенко и Натальи Середа. Также будут присутствовать курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, воспитанники детско-юношеского центра "Фортуна" и студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

В завершение встречи состоится торжественная передача книг Фонда "Защитники Отечества" в дар Централизованной городской библиотечной системе Тюмени.

Возрастное ограничение: 12+.