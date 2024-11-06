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Трансляция пресс-конференция с лауреатами премии "Гордость нации – 2024"

Общество, 10:26 06 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс -конференции "Итоги участия представителей Тюменской области во Всероссийской общественной премии "Гордость нации - 2024" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

Спикеры: руководитель Тюменского регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев; писатель, поэт, заслуженный работник культуры РФ Николай Шамсутдинов; руководитель Национально-культурной автономии татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина.

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