Трансляция пресс-конференция с лауреатами премии "Гордость нации – 2024"
Общество, 10:26 06 ноября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Трансляция пресс -конференции "Итоги участия представителей Тюменской области во Всероссийской общественной премии "Гордость нации - 2024" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.
Спикеры: руководитель Тюменского регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев; писатель, поэт, заслуженный работник культуры РФ Николай Шамсутдинов; руководитель Национально-культурной автономии татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина.