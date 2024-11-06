Спортивный семейный фестиваль пройдет в Заводоуковске в выходные

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Спортивный семейный фестиваль пройдет в Заводоуковске 9 ноября на площадке школы № 4. В веселых стартах и многоборье ГТО поучаствуют семейные команды, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В программу многоборья войдут прохождение испытаний комплекса ГТО по видам: подтягивание из виса на высокой перекладине, метание теннисного мяча в цель, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения на спине.

Чтобы принять участие в фестивале, необходимо пройти регистрацию на портале будьвдвижении.рф и на сайте ГТО для получения ID-номера (УИН участника в разделе АИС ГТО).