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В Тюмени врачи спасли пациента с серьезными диагнозами

Общество, 17:36 06 ноября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пациента сразу с несколькими серьезными диагнозами спасли врачи Областной клинической больницы № 1. Мужчина поступил в приемное отделение с повторным инфарктом миокарда. На этапе приемного отделения присутствовало состояние психоза, нарушение ориентации во времени, сообщает областной департамент здравоохранения.

В последующем у него был диагностирован острый панкреатит, двухсторонняя пневмония с полным поражением легких и острым бронхитом. Ко всему этому сахарный диабет и позже присоединилась коронавирусная инфекция. Пациент перевели в отделение анестезиологии и реанимации.

Бригада врачей, в составе которой были торакальный хирург, реаниматолог, пульмонолог и эндокринолог, приступила к интенсивному лечению пациента. Врачи адаптировали терапию на основе динамики состояния пациента и его реакции на лечение.

Вскоре организм пациента начал отвечать положительной динамикой на терапию. Далее мужчину перевели в профильное отделение, и к общему лечению подключились реабилитологи. Вскоре пациента выписали из больницы в стабильном состоянии.

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