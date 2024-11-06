Проект "Год Героев России" запустят в Тюмени

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Уникальный проект "Год Героев России" запустят в Тюмени в 2025 году совместно с организацией "Герои Урала". Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Для нас большая честь проводить для школьников серию патриотических мероприятий, в которых примут участие легендарные личности нашей страны", - отметил он.

Максим Афанасьев напомнил, что был на нескольких встречах, которые проводил Герой Российской Федерации полковник Рустам Галиевич Сайфуллин.

"Я видел, как внимательно школьники слушали нашего отважного земляка. Они внимали каждому слову о любви к Родине и о том, что каждый из нас должен делать для её защиты и процветания", - добавил он.

За несколько лет работы проект "Год Героев России" стал значительным вкладом в сохранение памяти о выдающихся людях и вывел патриотическое воспитание на новый уровень.