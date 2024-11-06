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112 участков дорог отремонтировали в Тюменском районе благодаря нацпроекту

Экономика, 14:51 06 ноября 2024

ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

112 участков дорог общей протяженностью более 65 км отремонтировали в Тюменском районе в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Работы завершены, идет приемка объектов, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина по итогам заседания коллегии районной администрации. "Затяжные августовские и сентябрьские дожди сдвинули график, но в октябре дорожники наверстывали его усиленными темпами", - добавила она.

6,5 км дорог привели в нормативное состояние за счет средств местного бюджета. Обустроены остановки в Луговом, Новотарманском, Перевалово, Богандинском. В д. Елань сделали разворотную площадку и остановочный комплекс.

В с. Луговом завершается асфальтирование тротуара по ул. Центральной протяженностью более 2 км. Также до конца недели дорожники сдадут тротуары в д. Патрушева.

ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

"Большая работа проведена на площадках ИЖС. Полностью обустроен микрорайон Южный в п. Винзили, завершается строительство на ИЖС для многодетных семей в п. Московский. Продолжились в этом году работы на площадках в д. Падерина и в д. Ушакова. Приступили к разработке проектной документации на строительство автомобильных дорог в "Квартале Семейном", д. Большие Акияры", - рассказала Ольга Зимина в своих соцсетях.

ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

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# инфраструктура , Тюменский район

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