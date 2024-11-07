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Музыку из французских фильмов услышат тюменцы в филармонии

Общество, 09:51 07 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие саундтреки французского кино исполнит Мока project в Тюменской филармонии 20 ноября. Тюменцы услышат музыку из фильмов "Амели", "Игрушка", "Папаши", "Высокий блондин в черном ботинке", "Фантомас", "Профессионал" и других, сообщает пресс-служба ТКТО.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, а также на сайте.

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# Тюменская филармония

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