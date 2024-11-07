В Тобольском районе откроют новую амбулаторию

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новую врачебную амбулаторию откроют в п. Прииртышском Тобольского района. Объект заменит прежнее деревянное здание ФАПа, которое уже не соответствует современным стандартам, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Здание занимает площадь 324 кв. м и будет оснащено новым медицинским оборудованием. В амбулатории предусмотрены кабинеты раннего выявления заболеваний, прививочный кабинет, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, кабинет сбора анализов и кабинеты для приёма врача.

В учреждении будет работать дневной стационар, что позволит проводить дополнительные лечебные процедуры и оказывать комплексную медицинскую помощь.