Три цвета угрозы: что означают уровни террористической опасности

Начало XXI века отмечено появлением новой, чудовищной и бесчеловечной угрозы обществу, жизни и здоровью людей. Эта угроза – терроризм.

Последствия террористических актов чудовищны: массовые человеческие жертвы, масштабные разрушения материальных и духовных ценностей, недоверие, а порой и вражда между социальными и национальными группами.

Считая обеспечение безопасности личности, общества и государства своими основными задачами, органы государственной власти принимают необходимые меры для борьбы с терроризмом. Важным документом, направленным на совершенствование антитеррористической защищённости и своевременное информирование населения о возникновении угрозы террористического акта, является Указ № 851, под писанный президентом России Владимиром Путиным 14 июня 2012 года.

Данный Указ вводит порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Уровни террористической опасности, устанавливаемые на отдельных участках территории России или на конкретных объектах, обозначаются синим, жёлтым и красным цветами.

Повышенный ("синий") уровень террористической опасности устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности устанавливается при наличии подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта.

Критический ("красный") уровень террористической опасности устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Цветовые уровни угрозы используют во многих странах. Систему разработали в США после теракта 11 сентября 2001 года. В Штатах выделяют пять уровней — от повседневного до критического. Пятицветную шкалу используют также Великобритания, Франция и другие страны Европы.