Направления развития строительства обсудят на Тюменском градостроительном форуме
Пленарное заседание "Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества" станет ключевым событием Тюменского градостроительного форума, посвященным региональному девелопменту, сообщают организаторы.
Участники сессии обсудят стратегические направления развития строительства, роль государства как катализатора изменений и партнера бизнеса. Будут рассмотрены возможности усиления сотрудничества между властью и бизнесом для достижения общих целей, таких как повышение эффективности отрасли, внедрение инноваций и улучшение качества жизни граждан.
Модератором выступит управляющий директор "РБК Недвижимость" Игнат Бушухин. В обсуждении будут участвовать губернатор Тюменской области Александр Моор, управляющий директор АО "ДОМ.РФ" Анатолий Азизов, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин. Также примут участие директор ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" Алексей Круковский, член Совета директоров, управляющий партнер ПАО ГК "Самолет" Александр Прыгунков.
Напомним, Тюменский градостроительный форум пройдет в областной столице 7 и 8 ноября.