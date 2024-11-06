Направления развития строительства обсудят на Тюменском градостроительном форуме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пленарное заседание "Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества" станет ключевым событием Тюменского градостроительного форума, посвященным региональному девелопменту, сообщают организаторы.

Участники сессии обсудят стратегические направления развития строительства, роль государства как катализатора изменений и партнера бизнеса. Будут рассмотрены возможности усиления сотрудничества между властью и бизнесом для достижения общих целей, таких как повышение эффективности отрасли, внедрение инноваций и улучшение качества жизни граждан.

Модератором выступит управляющий директор "РБК Недвижимость" Игнат Бушухин. В обсуждении будут участвовать губернатор Тюменской области Александр Моор, управляющий директор АО "ДОМ.РФ" Анатолий Азизов, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин. Также примут участие директор ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" Алексей Круковский, член Совета директоров, управляющий партнер ПАО ГК "Самолет" Александр Прыгунков.

Напомним, Тюменский градостроительный форум пройдет в областной столице 7 и 8 ноября.