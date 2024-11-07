Подробный план событий к 80-летию Победы рассмотрели в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Подробный план мероприятий, объединяющий инициативы и проекты различных общественных организаций, рассмотрели на заседании оргкомитета по подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 6 октября.

“Особое внимание в плане уделяется волонтерским проектам, направленным на сохранение исторической памяти. В рамках этих инициатив планируется привести в порядок мемориальные комплексы, памятники и обелиски, посвященные героям войны. Также будут организованы мероприятия, направленные на поддержку ветеранов и их семей”, – написал в своём Telegram-канале Максим Афанасьев.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Отдельные блоки плана посвящены Тюмени – городу трудовой доблести, а также акции "Бессмертный полк", которая зародилась в Тюмени благодаря почетному гражданину Геннадию Иванову. В образовательных организациях, на предприятиях и в учреждениях будут создаваться "Стены Памяти", пройдут лектории, на которых тюменцам расскажут, как восстановить биографию воевавшего родственника. К публикации подготовят книги, пройдут циклы интересных мероприятий.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

“В реализации этого плана большая роль отводится образовательным учреждениям. В школах Тюмени пройдут уроки мужества, встречи с тружениками тыла, а также будут организованы выставки и конкурсы, посвященные героическому прошлому нашей страны и рассказам о выдающихся людях фронта и тыла”, – написал глава города.