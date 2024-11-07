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Тюменские пожарные потушили банный комплекс на Бабарынке

Происшествия, 21:21 06 ноября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в банном комплексе потушили на ул. Бабарынка в Тюмени 6 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в пятом часу вечера.

На месте задействовали шесть единиц техники, работали 23 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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