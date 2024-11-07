  • 7 ноября 20247.11.2024четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер западный

Спортивную и детскую площадки установили на улице Свободы в Тюмени

Общество, 14:26 07 ноября 2024

Управа Калининского округа | Фото: Управа Калининского округа

Новое парковочное пространство, детскую и спортивную площадки сделали во дворе домов №№ 84, 84, к. 1, 86 по ул. Свободы в Тюмени.

Работы по благоустройству двора завершили с опережением графика. Общественная приемка благоустроенной территории состоялась 6 ноября.

"Жители многоквартирных домов теперь могут пользоваться новым парковочным пространством, современными детской и спортивной площадками. Особой гордостью двора стала уютная скамейка под раскидистой сосной – идеальное место для отдыха и встреч", - отметили в администрации города.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство дворов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 07.11.2024В Нижней Тавде открыли мемориал "Вечный огонь"
14:59 07.11.2024Библиотеку семейного чтения открыли в Ишиме
14:37 07.11.2024Тюменцев предупреждают: интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
14:26 07.11.2024Спортивную и детскую площадки установили на улице Свободы в Тюмени