Спортивную и детскую площадки установили на улице Свободы в Тюмени

| Фото: Управа Калининского округа | Фото: Управа Калининского округа

Новое парковочное пространство, детскую и спортивную площадки сделали во дворе домов №№ 84, 84, к. 1, 86 по ул. Свободы в Тюмени.

Работы по благоустройству двора завершили с опережением графика. Общественная приемка благоустроенной территории состоялась 6 ноября.

"Жители многоквартирных домов теперь могут пользоваться новым парковочным пространством, современными детской и спортивной площадками. Особой гордостью двора стала уютная скамейка под раскидистой сосной – идеальное место для отдыха и встреч", - отметили в администрации города.