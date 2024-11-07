Памятник героям СВО открыли в Омутинском районе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Открытие памятника героям СВО состоялось в Омутинском районе. Объект установлен в районном центре по инициативе главы муниципалитета Олега Кузнецова при поддержке депутатов Тюменской областной думы Александра Чепика, Виктора Рейна, Артема Зайцева, Фуата Сайфитдинова, Владимира Ковина, Ирины Соколовой, Алексея Салмина, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы уверены в силе и стойкости наших земляков. К сожалению, есть те, кто героически погиб на поле боя. Наша обязанность — сохранить в сердцах память о них. Сегодня в шести штабах, образованных в Омутинском районе, плетутся маскировочные сети, работает благотворительный счет "Победа", в зону СВО отправляются автомобили и гуманитарная помощь, и, главное, мы искренне верим в Победу", - подчеркнул глава Омутинского района Олег Кузнецов.

Право открыть памятник предоставили Айлазат Алимовой, супруге погибшего военнослужащего Жаната Алимова, и Михаилу Казаринову, отцу погибшего военнослужащего Николая Казаринова.