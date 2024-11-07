В Тюмени презентовали две книги воспоминаний ветеранов СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветераны СВО, школьники, курсанты, студенты, писатели, казаки, журналисты и читатели собрались на презентацию двух книг Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": "Жизнь за други своя" и "Нет уз святее товарищества". Встреча прошла в центральной городской библиотеке 7 ноября. Один из ветеранов, Валентин Кучеренко, прочел свои стихи, написанные на передовой.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участникам презентации показали небольшой фильм, в котором рассказали, как возникла идея создания книг – она родилась после проведения первого форума ветеранов СВО. Его участники охотно делились друг с другом историями, случившимися в зоне спецоперации. Они настолько тронули сердца слушателей, что было решено собрать их вместе и издать в виде сборника под редакцией Захара Прилепина.

Собравшихся приветствовал председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России Сергей Козлов. Он сказал, что эти сборники – живая память, из которой складывается литература и история. "Именно эти книги, такие книги, должны быть везде", - подчеркнул писатель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель руководителя по общественным проектам филиала Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по Тюменской области Анастасия Левинова пояснила, что проект федеральный.

"В сборник входят стихи, рассказы, воспоминания тех, кто сейчас находится в зоне СВО, кого уже нет с нами, ветеранов, которые уже вернулись. К выпуску готовится новый, третий сборник. В первых двух нет работ тюменских воинов, но во втором есть упоминание командиром из ЯНАО тюменского парня, который вытащил его с поля боя и спас ценой своей жизни", - рассказала Анастасия Левинова.

На встрече свои стихи представил капитан милиции в отставке, начальник криминальной милиции ГОМ-4 УВД Нижневартовска, ветеран УМВД и ветеран специальной военной операции Валентин Кучеренко. Он рассказал, что стихотворение было написано на линии боевого соприкосновения с врагом.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В нем отражены мои внутренние переживания, оно будет понятно всем. Стихов у меня много, они посвящены боевым товарищам, друзьям, маме, Родине. Это те самые окопные стихи, написанные после выполнения боевых задач, на колене – клочок бумаги, ручка, эмоции. Всегда старался их фиксировать. Писать начал там. Первое стихотворение было написано для мамы", - поделился Валентин Кучеренко.

По словам ветерана, издавать подобные сборники необходимо, чтобы люди узнавали обо всем из первоисточника. Он выразил уверенность, что по этим произведениям будут сняты фильмы.

Затем состоялась торжественная передача книг представителями регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Центральную городскую библиотеку, после которой для гостей презентации прозвучали песни в исполнении музыкального дуэта Павла Андреенко и Натальи Середа.

Инна Кондрашкина