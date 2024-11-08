Шуга в Туре образовалась из-за низкого уровня воды и резких перепадов температур

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Причины нетипичной для Туры глубинной шуги - низкий уровень воды и резкие температурные перепады. Дополнительным фактором в образовании шуги стала метель, которая продолжалась всю ночь.

"Длительно стояла теплая погода, а потом резко похолодало до -12 градусов. Этот перепад сработал фактором намерзания. Шуга сформировалась в небольших притоках, течением ее выбросило в русло Туры, а сильный порывистый ветер ускорил выход снеголедовых масс из притоков и способствовал их перемешиванию в толще воды в русле реки. Поскольку уровень воды сейчас низкий, то и скорость течения снижена. Шуга медленно ползла по реке, поэтому так долго держалась у водозаборных сооружений", - прокомментировал шуговые явления на реке Тура директор института наук о земле ТМГУ Виталий Хорошавин.

Шуга – обычное явление в период ледостава. Она, как правило, движется в верхних слоях воды на протяжении двух-трех часов. Чтобы лед не намерзал на водозаборных сооружениях, применяются установки, разгоняющие снеголедовые массы.

Накануне вся толща Туры наполнилась нетипичной снежной кашей. Лед сковал водозаборные сооружения, препятствуя поступления воды на водоочистные сооружения. Последствия шуги специалисты Тюменского водоканала устраняли совместно с водолазами ТОСЭР.

К полуночи насосы на станции первого подъема запустили в рабочий режим. В два часа ночи давление в городской системе водоснабжения полностью стабилизировалось, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".