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Тюменские студенты отработали навыки оказания первой помощи

Общество, 12:47 08 ноября 2024

ТГМУ | Фото: ТГМУ

Студенты Тюменского медуниверситета и участники профильных студенческих научных кружков кафедр вуза посетили станцию скорой медицинской помощи и учебный центр.

Ребята изучили оснащение автомобиля скорой, методику применения оборудования и вопросы лекарственного обеспечения. Студенты также отработали практические навыки оказания первой помощи при политравмах и проведение сердечно-легочной реанимации, сообщает пресс-служба вуза.

Ребятам рассказали о жизненных ситуациях, когда студенты-медики смогли спасти пациентов. Сотрудники станции акцентировали внимание на личностных качествах, навыках и умениях, которыми должен обладать медицинский специалист.

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# Станция скорой помощи , ТГМУ

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