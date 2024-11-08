Тюменские студенты отработали навыки оказания первой помощи
Общество, 12:47 08 ноября 2024
| Фото: ТГМУ
Студенты Тюменского медуниверситета и участники профильных студенческих научных кружков кафедр вуза посетили станцию скорой медицинской помощи и учебный центр.
Ребята изучили оснащение автомобиля скорой, методику применения оборудования и вопросы лекарственного обеспечения. Студенты также отработали практические навыки оказания первой помощи при политравмах и проведение сердечно-легочной реанимации, сообщает пресс-служба вуза.
Ребятам рассказали о жизненных ситуациях, когда студенты-медики смогли спасти пациентов. Сотрудники станции акцентировали внимание на личностных качествах, навыках и умениях, которыми должен обладать медицинский специалист.