В Тюменской области из-за дефицита кадров стали чаще рассматривать кандидатов от 40 лет и старше

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кандидатов от 40 лет и старше стали чаще рассматривать в Тюменской области из-за дефицита кадров, сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру. Было проанализировано 18,4 тыс. резюме, размещенных на сервисе в Тюменской области, и выявил группы профессий, в которых работодатели стали чаще обращать внимание на кандидатов в возрасте 40 лет и старше.

Доля новых резюме молодых соискателей продолжает сокращаться. По данным Зарплаты.ру, число новых резюме, размещенных соискателями 21-30 лет, сократилось за два года на 9 %, хотя в предыдущие годы наблюдался рост по данной возрастной когорте. Демографическая яма 90-х и начала нулевых годов не позволяет работодателям, как раньше, нанимать преимущественно молодых специалистов: нужного количества соискателей просто нет на рынке труда.

Учитывая общий дефицит соискателей, работодателям приходится отказываться от эйджизма и обращать внимание не только на соискателей до 35-40 лет, но и присматриваться к более возрастным кандидатам. Таким образом, доля просмотров резюме кандидатов когорты 41-50 лет выросла за последние два года с 19 % до 23 %, 51-60-летних – с 7 % до 11 %. В предыдущие годы динамики роста просмотров по данным возрастным категориям не наблюдалось.

По наиболее дефицитным профессиям изменения достигают значительно больших значений. Например, работодатели все чаще рассматривают резюме возрастных кандидатов на позиции фрезеровщиков, токарей, швей, грузчиков, водителей категорий C, Д и E, врачей, учителей, продавцов, сварщиков, поваров, электромонтажников. При этом пока остаются профессии с достаточно выраженным предпочтением к более молодым кандидатам (преимущественно среди "белых воротничков"): к ним относятся маркетологи, системные администраторы, копирайтеры, специалисты по подбору персонала, аналитики.