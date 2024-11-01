Свыше 700 тыс. рублей направил волонтерский центр гордумы на нужды СВО с начала осени

| Фото: Ремдормаш | Фото: Ремдормаш

Оборудование, инвентарь, отопительные изделия направили в зону специальной военной операции депутаты Тюменской городской думы в рамках работы волонтерского центра в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщил координатор центра, зампредседателя думы Дмитрий Осипов.

Так, за минувшие два месяца депутаты оказали финансовую поддержку на приобретение квадрокоптеров, тепловизоров, мониторинговых устройств "Булат", антенн-усилителей, ремкомплектов для автомобилей, бензинового генератора, шлифовальной машины, дрели, удлинителей.

Рабочие завода "Ремдормаш" при содействии руководителя изготовили для бойцов печи-буржуйки – такое оборудование особенно актуально на фронте зимой.

Продолжается массовое изготовление средств маскировки. Один из таких пунктов в Тюмени работает на базе общественной приемной депутата на ул. Щорса, 8. В сентябре волонтерский центр думы закупил для добровольцев-пенсионеров краску для окрашивания маскировочных средств на общую сумму 10 тыс. рублей.

Свыше 100 тыс. рублей депутаты перечислили на благотворительный счет "Победа". На эти средства систематически оказывается адресная поддержка ветеранов, фронтовиков, участников СВО и их родных.

Не остаются без внимания жители подшефного региона. В сентябре силами депутата-волонтера установлен спортивный инвентарь в школе Краснодона.

Напомним, волонтерский центр Тюменской городской думы работает с января 2021 года. За это время при участии депутатов, трудовых коллективов, которые они возглавляют, первичных отделений проведено более 6 тыс. 700 мероприятий, адресную помощь получили свыше 31 тыс. горожан.

Евгения Шевцова