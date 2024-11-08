Современные подходы к КРТ обсуждают на Тюменском градостроительном форуме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сессия "Новые горизонты: комплексное развитие территорий" стартовала на Тюменском градостроительном форуме 8 ноября. В центре внимания - современные подходы к планированию и реализации проектов, направленных на создание комфортной и устойчивой среды для жизни, работы и отдыха.

Открывая мероприятие, заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов отметил, что по сравнению со многими другими субъектами наш регион далеко шагнул по объемам жилищного строительства. А благодаря программе комплексного развития территорий создан хороший баланс между спросом и предложением готового и строящегося жилья на рынке.

"Комплексное развитие территорий - та программа, с помощью которой мы можем улучшать городскую инфраструктуру. Тюмени уже более четырехсот лет, и есть территории, особенно в центральной части города, которые уже устарели. И для того, чтобы на таких землях наводить порядок, делать их краше, чтобы у них был современный облик, соответствующий сегодняшним требованиям инфраструктуры, и необходима программа комплексного развития территорий. Считаю, что на сегодня это самый действенный механизм в улучшении инфраструктуры городов", - подчеркнул Сергей Шустов.

Отметим, сессия объединила экспертов в области градостроительства, девелопмента, архитектуры и государственного управления для обсуждения актуальных тенденций и стратегий развития городских и сельских территорий. Модератором выступает Сергей Разуваев, директор консалтингового агентства GMK.

Тюменский градостроительный форум организован правительством Тюменской области в лице Главного управления строительства, ТПП Тюменской области, Строительно-индустриальный кластер, девелоперская компания "Брусника" и архитектурное бюро Wonder. Его участниками стали более 500 представителей отрасли из разных регионов.

Инна Пахомова