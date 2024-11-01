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Тюменка Ксения Вецак даст авторский концерт в "Усадьбе Колокольниковых"

Общество, 09:40 11 ноября 2024

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Концерт авторской музыки "Одна капля слова" тюменского композитора и исполнителя Ксении Вецак пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" 17 ноября. Зрители услышат фортепиано, поэзию и струнные инструменты, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

Мероприятие начнется в 17 часов. Стоимость билетов составит 500 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.

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# музей-усадьба Колокольниковых

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