Тюменка Ксения Вецак даст авторский концерт в "Усадьбе Колокольниковых"
Общество, 09:40 11 ноября 2024
| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение
Концерт авторской музыки "Одна капля слова" тюменского композитора и исполнителя Ксении Вецак пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" 17 ноября. Зрители услышат фортепиано, поэзию и струнные инструменты, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.
Мероприятие начнется в 17 часов. Стоимость билетов составит 500 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.