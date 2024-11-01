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Тюменские студенты напишут социологический диктант

Общество, 09:51 11 ноября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский госуниверситет выступит площадкой для проведения общероссийского социологического диктанта. Присоединиться к его написанию в очном формате могут студенты, преподаватели и все желающие. Мероприятие пройдет 12 ноября в Финансово-экономическом институте (ул. Ленина, 16, ауд. L-300) в 12 часов, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Также написать диктант можно и в онлайн формате на сайте dict.wciom.ru 14 ноября. Для регистрации необходимо ввести номер телефона и заполнить форму регистрации. Чтобы узнать свой результат и скачать сертификат, после диктанта необходимо войти в личный кабинет по номеру телефона, указанному при регистрации. Правильные варианты ответов с комментариями экспертов будут доступны всем участникам после завершения диктанта 15 ноября.

Социологический диктант – просветительская акция и уникальная возможность для всех, кому интересно общество и его устройство, проверить свои знания о социологической науке и исследованиях в режиме реального времени.

В 2024 году диктант проходит в двух форматах – онлайн и офлайн. Ключевые офлайн площадки марафона – вузы и региональные общественные пространства. Диктант содержит 25 вопросов по теме социологии и исследований, правильно ответив на которые участник может получить максимум 100 баллов и именной сертификат.

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# диктант , социология

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