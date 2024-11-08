Спасенный на реке Юрге лебедь отправился в реабилитационный центр

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Молодой лебедь-шипун, повредивший крыло, не смог улететь вместе со стаей на зимовку и остался на реке в Юргинском районе. Местные жители переживали за птицу, пытались подкармливать.

Как рассказал заведующий Юргинским территориальным сектором надзора, контроля Госохотдепартамента Тюменской области Владимир Оглоблин, спасти птицу на реке было непросто. Процесс осложнял рельеф Юрги — наличие сплавинного острова, где и поселился шипун.

Совместными усилиями лебедя все-таки удалось поймать. Птица осмотрена и направлена на зимовку в центр реабилитации и содержания диких и экзотических животных и птиц "У Лукоморья", сообщает пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области.