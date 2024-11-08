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Аварийно-спасательные формирования АО "Транснефть – Сибирь" аттестовали в Минэнерго России

Общество, 17:00 08 ноября 2024

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Периодическую аттестацию прошли профессиональное и нештатное аварийно-спасательные формирования (ПАСФ, НАСФ) АО "Транснефть – Сибирь" в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Аттестованы 158 работников предприятия, им присвоен статус спасателей и разрешен допуск к газоспасательным работам и работам по локализации и ликвидации разливов нефти. Еще около 60 членов формирований, подлежащих аттестации, пройдут обучение в 2025-2026гг.

Аварийно-спасательные формирования предприятия организованы для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации техногенного характера. В их состав входят 218 работников АО "Транснефть – Сибирь" из числа основного персонала: линейные трубопроводчики, электромонтеры, электрогазосварщики, машинисты дизельных электростанций, начальники линейных аварийно-эксплуатационных служб нефтеперекачивающих станций.

В задачи персонала аварийно-спасательных формирований входит дежурство, участие в учебно-тренировочных занятиях, объектовых тренировках и командно-штабных учениях на линейной части и площадочных объектах, в том числе члены формирований отрабатывают практические навыки при проведении ремонтных работ, работ по устранению дефектов, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. Также отрабатываются действия с применением изолированных дыхательных аппаратов.

Нештатное аварийно-спасательное формирование АО "Транснефть – Сибирь" было создано на базе управлений магистральных нефтепроводов в 2006 году в соответствии с требованиями федерального законодательства.

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# спасатели , Транснефть - Сибирь

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