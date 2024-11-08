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Память выдающегося земляка увековечили в Ишимском районе

Общество, 18:21 08 ноября 2024

Администрация Илимского района | Фото: Администрация Илимского района

Баннер, посвящённый ветерану Великой Отечественной войны, Герою Социалистического Труда Дмитрию Васильевичу Русакову появился на фасаде Ларихинской школы в Ишимском районе.

Он установлен в рамках всероссийского проекта "Лица Героев", сообщает администрация муниципального образования.

Администрация Илимского района | Фото: Администрация Илимского района

Дмитрий Васильевич, уроженец деревни Воронино Ишимского района. С 12 лет начал работать в колхозе: пахал, сеял, ставил стога, молотил зерно и возил его для фронта на конных фургонах на хлебокомбинат. Он зарекомендовал себя как отличный работник и надежный человек.

Ещё больше о жизни выдающегося земляка ребята смогут узнать, отсканировав QR-код, изображённый на баннере.

Напомним, проект "Лица Героев", инициирован партией "Единая Россия" совместно с Министерством просвещения РФ.

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