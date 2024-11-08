Память выдающегося земляка увековечили в Ишимском районе
Баннер, посвящённый ветерану Великой Отечественной войны, Герою Социалистического Труда Дмитрию Васильевичу Русакову появился на фасаде Ларихинской школы в Ишимском районе.
Он установлен в рамках всероссийского проекта "Лица Героев", сообщает администрация муниципального образования.
Дмитрий Васильевич, уроженец деревни Воронино Ишимского района. С 12 лет начал работать в колхозе: пахал, сеял, ставил стога, молотил зерно и возил его для фронта на конных фургонах на хлебокомбинат. Он зарекомендовал себя как отличный работник и надежный человек.
Ещё больше о жизни выдающегося земляка ребята смогут узнать, отсканировав QR-код, изображённый на баннере.
Напомним, проект "Лица Героев", инициирован партией "Единая Россия" совместно с Министерством просвещения РФ.