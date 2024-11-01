В трех районах Тюменской области высеяли озимую рожь, пшеницу и тритикале

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Озимую рожь, пшеницу и тритикале высеяли на площади около 2 тыс. га в Исетском, Юргинском и Ялуторовском районах. Специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области проверили на соответствие требованиям ГОСТа 329,05 тонн семян, весь семенной материал кондиционный.

Как сообщает "АиФ-Тюмень", наибольший объем высеянных семян у ржи – 54%, пшеницы – 36% и тритикале 10%. К категории оригинальных семян относится 60 тонн, элитных семян – 3,6 тонн, репродукционных 265,45 тонн.