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Пять тысяч подростков смогут поработать в тюменских "Отрядах мэра" в 2025 году

Общество, 15:34 10 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять тыс. "муравьев" от 14 до 17 лет смогут поработать в тюменских "Отрядах мэра" в 2025 году. В бюджете города на программу временной занятости заложено 50 млн 214 тыс. руб.

Как сообщает "Вслух.ру", также в следующем году трудоустроят 113 молодых людей старше 18 лет в качестве руководителей трудовых бригад. Добавим, изначально ребята смогли трудоустроиться по трем специальностям, сейчас на выбор - около 50. Всего на мероприятия по работе с детьми и молодежью в бюджете на 2025 год запланировано 94 млн 15 тыс. руб.

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