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190 ДТП с электросамокатами произошло в Тюменской области 

Общество, 17:47 10 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

190 ДТП с участием электросамокатчиков произошло в Тюменской области в сезон 2024 года. Один человек погиб, 200 ранены. Практически все происшествия произошли из-за нарушения ПДД, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

"Есть проблемы, которые еще предстоит решить. Главные из них – проезд через перекрестки и пешеходные переходы на электросамокатах не спешившись, езда тандемом на одном самокате и использование прокатных электросамокатов детьми". - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , электросамокаты

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