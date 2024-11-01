190 ДТП с электросамокатами произошло в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

190 ДТП с участием электросамокатчиков произошло в Тюменской области в сезон 2024 года. Один человек погиб, 200 ранены. Практически все происшествия произошли из-за нарушения ПДД, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

"Есть проблемы, которые еще предстоит решить. Главные из них – проезд через перекрестки и пешеходные переходы на электросамокатах не спешившись, езда тандемом на одном самокате и использование прокатных электросамокатов детьми". - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.