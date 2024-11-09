Участники Тюменского градфорума отметили высокий интерес к теме агломерации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерес к теме агломерации сегодня как никогда высок. Особую актуальность она имеет для нашего региона, где формируется Тюменская агломерация, происходит поиск оптимальной пространственной конфигурации.

Такое мнение высказал руководитель Центра урбанистики ТюмГУ Сергей Козлов, открывая панельную сессию "Агломерация России: вызовы и перспективы стратегического развития" на Тюменском градостроительном форуме 8 ноября.

Он подчеркнул, что развитие агломераций – важный для экономики страны вопрос, ее конкурентное преимущество. Чтобы понимать, как будет развиваться Тюменская агломерация, важно понимать, как развиваются сегодня большие города, крупные агломерации в стране, что происходит с экономическими процессами в России и мире, понимать российский и мировой опыт пространственного развития.

С докладом о вкладе агломераций в экономику выступил директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Николай Землянский. По его словам, теоретики высказывают разные мнения относительно вопроса агломерационных эффектов, связанных с концентрацией населения, бизнеса на какой-то локальной территории. Говорят об экономии на транспортных издержках, общем рынке труда и возрастающей отдаче от масштаба, когда не нужно вкладываться параллельно в одни и те же инфраструктурные проекты.

"Самая передовая – теория эндогенного роста. Ее смысл не в концентрации населения, а в концентрации талантов, специалистов, которые во взаимодействии друг с другом способны продуцировать новый бизнес и знания в экономике. Если свести это к цифрам, то все влияет на производительность. Нахождение бизнеса в агломерации в среднем может увеличивать совокупную факторную производительность на 7-11 процентов по сравнению с такой же отраслью, расположенной вне агломерации. Это важно именно сегодня", – сказал он.

Управлять развитием агломерациями ради экономики не нужно, считает эксперт. Фирмы найдут себе поле для взаимодействия без надмуниципальных структур. Управлять нужно, если видите набор конкретных проектов, которые позволяют сэкономить и добиться отдачи от масштаба, сказал он.

Руководитель Института территориального планирования "Град" Анна Береговских высказала мнение, что создавать Тюменскую агломерацию не нужно, она уже существует.

"Есть очень крепкие межчеловеческие, межэкономические, межкультурные взаимоотношения, связи, которые развиваются с каждым днем. Задача власти - лишь помочь", - подчеркнула она.

Анна Береговских рассказала об инструментах повышения эффективности развития Тюменской агломерации за счет градостроительных средств, средств архитектурно-пространственного проектирования, организации инфраструктурного развития. Чрезвычайно важно обеспечить единство инфраструктурного планирования.

В частности, она предложила применять единый бесшовный генеральный план - цифровую информационно-аналитическую модель данных, совместную разработку документов территориального планирования.

Директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов сообщил, что у Тюменской агломерации есть долгосрочный план развития. Он пока не утвержден, это рабочий проект, который разрабатывался в рамках социальной инициативы. Сейчас идет движение в сторону разработки мастер-плана в соответствии с поручением президента. Он определит вектор экономического развития. В приоритете будут машиностроение, переработка нефти и нефтепродуктов, научно-техническая деятельность.

Отметим, участниками пленарной сессии стали также директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский, генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов, член Совета по градостроительству и территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов.

Тюменский градостроительный форум состоялся 7 и 8 ноября. Организаторы мероприятия: правительство Тюменской области в лице Главного управления строительства, ТПП Тюменской области, Строительно-индустриальный кластер, девелоперская компания "Брусника" и архитектурное бюро Wonder.

Инна Пахомова