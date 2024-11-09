Более 4 тыс. скринингов на маммографе провели врачи заводоуковской больницы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 4 тыс. скринингов провели на цифровом маммографе в рентгенологическом отделении Областной больницы №12 Заводоуковска с января по октябрь 2024 года. Всего за весь период эксплуатации оборудования обследования провели более 8,5 тыс. раз. На аппарате ежедневно проходят обследования до 25 пациенток, сообщает областной департамент здравоохранения.

Новый современный цифровой был введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Оборудование приобретено по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

По словам врача хирурга-онколога, заведующего Центром амбулаторной онкологической помощи ОБ №12 Алеси Мамчиц, на начальных этапах рак молочной железы успешно поддается лечению. Проблема лишь в том, что опухоль нужно обнаружить.

"Клинически выявить заболевание возможно только когда новообразование достигает существенных размеров и дает метастазы. Именно поэтому так высока важность обследования. Маммография остается на сегодня самым информативным скринингом рака молочной железы у женщин", - отметила она.

Кабинет маммографии работает ежедневно, кроме выходных, обследоваться можно как в рамках прохождения диспансеризации или профилактического осмотра, так и по направлению участкового врача – терапевта или акушера-гинеколога. Важно знать, что маммография показана один раз в два года пациенткам старше 40 лет, либо имеющим генетическую предрасположенность.